الأحد 06 أكتوبر 2024
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اقتصاد

أسباب الإقبال على شراء الذهب المستعمل

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق وأحد تجار الصاغة إن سبب الإقبال على الذهب المستعمل يرجع إلى انخفاض مصنعيته فهي بسيطة للغاية.

وأضاف أن مصنعية الذهب المستعمل تتراوح ما بين 150 الى 250 جنيها بينما الذهب المستورد من الخارج ووارد الخارج تكون مصنعيته نحو 350 جنيها.

 

وأشار الى أن أسعار الذهب حاليا تتراوح ما بين 2600 الى 2654 دولارا للأونصة ومن المتوقع أن يواصل الصعود الفترة المقبلة مع انخفاض أسعار الفوائد الأمريكية حول العالم.

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الفترة المقبلة المصنعية المعدن المعدن الأصفر

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