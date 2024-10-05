السيسي يهنئ الشعب المصري ورجال القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية.

وهنأ الرئيس السيسي الشعب المصري، وأبنائه من رجال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وفي السياق وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر قبر الجندي المجهول وذلك بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد

كما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد كما وضع الرئيس السيسي إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقرأ الفاتحة على روحه .

و تحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973 حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024 غدا الأحد ويوافق الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة

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