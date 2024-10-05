السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973 حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024 غدا الأحد ويوافق الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.



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