السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول وضريحي ناصر والسادات (صور)

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاءًا لشهداء مصر الأبرار، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والـخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2024.

ثم قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل محمـد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عددًا من أفراد أسرته، كما صافح عددًا من قدامى قادة حرب أكتوبر وعددًا من قادة القوات المسلحة وعددًا من كبار رجال الدولة.

ثم توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ،