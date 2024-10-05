السبت 05 أكتوبر 2024
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محافظ المنيا يتفقد سير العمل بالمنطقة الصناعية

محافظ المنيا، يزور
محافظ المنيا، يزور مصنعين للالكترونيات والأخشاب

قام اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بجولة ميدانية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل زار خلالها مصنع لإنتاج البوردات الإلكترونية والذي بدأ تشغيله فى يناير الماضي باعتماد من وزارة الصناعة والتجارة.

محافظ المنيا يزور مصنعين للالكترونيات والأخشاب بالمنطقة الصناعية

ومن داخل المصنع، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي لإنتاج البوردات الإلكترونية وخطط تطوير المصنع لزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب طرح مزيد من فرص العمل لشباب المحافظة إلى جانب إتاحة فرصة تأهيل وتدريب 400 طالب سنويا من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للدراسة لمدة 3 سنوات ومنحهم شهادات معتمدة فى 4 مجالات تؤهل الحاصلين عليها للالتحاق بالمعاهد والكليات التكنولوجية.

وقدم مسؤولو المصنع الشكر للمحافظ على زيارته ودعمه للمصنع مطالبين المحافظ بمزيد من الدعم والمساندة بزيادة المخصصات اللوجيستية لاستيعاب القدرة الإنتاجية والصناعات التكميلية بأنشطتها المختلفة.

وخلال جولته بالمنطقة الصناعية، زار المحافظ مصنع لصناعة المطابخ والأبواب، واستعرض مع مسئولى المصنع المراحل المختلفة لخطوط الانتاج وانواع الاخشاب والمواد الخام المستخدمة، مستمعا الى الخطة المستقبلية لتطوير العمل بالمصنع وزيادة الإنتاج لاستيعاب احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق العالمية. 

كما أجري المحافظ حوارا وديا مع العمال بالمصنع والتعرف على طبيعة عملهم بالمصنع واحتياجاتهم لتحسين أحوالهم وتطوير أدائهم لخدمة أنفسهم ووطنهم.

وعلى هامش الزيارة، تفقد اللواء كدوانى معرضًا بمقر المنطقة الصناعية حيث يضم كافة منتجات المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد والمهندسة نهى فتحى مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية وعدد من المستثمرين ورجال الصناعة بالمنيا.

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