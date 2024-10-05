أحمد حسن يعود بموسم جديد من "الكابتن" على DMC
يقدم أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج الكابتن على شاشة قناة DMC في الحادية عشرة من مساء اليوم السبت.
ويناقش برنامج الكابتن كافة الملفات التي تشغل جمهور الكرة في مصر، ويستضيف العديد من النجوم والمسؤولين في قطاع الرياضة.
برنامج الكابتن
برنامج الكابتن يعرض يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.
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