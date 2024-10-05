السبت 05 أكتوبر 2024
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منطقة سوهاج الأزهرية تشارك بجناح في معرض ذاكرة أكتوبر

ازهر سوهاج يشارك
ازهر سوهاج يشارك بجناح فى الأزهر

شاركت منطقة سوهاج الأزهرية تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية، في جناح الأزهر بمعرض «ذاكرة أكتوبر» الذي افتتحه فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وينظمه مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، في مشاركته الثالثة تواليا بالمعرض السنوي السابع عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر» الذي تنظمه هيئة البحوث العسكرية، والذي تستمر فعالياته حتى يوم السبت القادم، ببانوراما حرب أكتوبر.

وقد شارك من منطقة سوهاج الأزهرية إبراهيم أبو السعود، معلم التربية الفنية؛ حيث شارك بإنتاج أعمال فنية عن حرب أكتوبر المجيدة، وقد تم تكريمه من قِبل فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

يذكر أن الأزهر الشريف يشارك بقرابة ١٠٠ لوحة فنية؛ تبرز تضحيات قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر، لتعريف النشء والأجيال الحالية بأهم أبطال قواتنا المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر.

 

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اكتوبر الدكتور محمد الضويني بانوراما حرب اكتوبر لازهر الشريف منطقة سوهاج الازهرية

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