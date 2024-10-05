السبت 05 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

السكك الحديدية تكشف طرق الحصول على تذاكر القطارات

السكك الحديدية تكشف
السكك الحديدية تكشف طرق الحصول على تذاكر القطارات
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نشرت الصفحة الرسمية للسكك الحديد تقرير تكشف خلاله طرق الحصول على تذاكر القطارات  عبر المنافذ المختلفة، موضحة مستوى التطوير فى طرق الحصول عليها 

فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذًا لتوجيهات المهندس  كامل الوزير، وزير النقل بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب تعلن الهيئة عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر وهى:


طرق الحصول على تذاكر القطارات

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details...، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902.

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض اماكن الجمهورية.

4- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى ( فورى – خالص ) المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

 

كما تؤكد الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوم، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتناشد الهيئة الركاب بضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لعدم تعرضه للغرامة المقررة.

واشارت إلى أن الهيئة لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوي الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.

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الارتقاء بمستوى الخدمة الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد الدفع بالكروت الذكية

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