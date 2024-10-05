السبت 05 أكتوبر 2024
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تداول 33 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط.. ڤيتو
ميناء دمياط.. ڤيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت  عن حركة السفن والبضائع داخل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

  وقالت الهيئة في بيان: الميناء استقبل 9 سفن  بينما غادر  7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

 

حركة الصادر من البضائع العامة


وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23264 طن تشمل:  6000 طن ألواح جبس و2514 طن أسمنت و1700 طن مولاس و6500 طن يوريا و6550 طن بضائع عامة.

 

حركة الوارد من البضائع العامة

 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57463 طن تشمل: 13569 طن حديد و900 طن سكر و1538 طن زيت طعام و24500 طن ذرة  و 11662 طن خردة و4300 طن قمح و3174 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 994 طنا.

 

 

حركة الحاويات الوارد بالميناء


بينما بلغت حركة الحاويات الواردة 203 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 823 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 125272 طنًا  بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 169232 طنًا  ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2937 شاحنة.

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