بداية ساخنة، نائبا رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان بجلسات الأسبوع الجاري

قرر مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دعوة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بعد غد الاثنين، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة.

وزير الصحة يلقي بيانا أمام مجلس النواب

ويستعرض وزير الصحة، أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

كامل الوزير يستعرض خطط النهوض بقطاع الصناعة أمام النواب

كما قرر مكتب مجلس النواب، دعوة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير وزارتي النقل والصناعة، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية.

فرص تعميق التصنيع المحلي

كما يستعرض وزير الصناعة، أمام مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، خطة تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

تعديل قانون صندوق مصر السيادي

ومن المقرر أن يناقش المجلس بجلسته المعقودة يوم الإثنين المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ويهدف مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

كما تضمن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

النواب ينظر عدد من الاتفاقيات الدولية

كما تشهد جلستي مجلس النواب، نظر عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.