السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بداية ساخنة، نائبا رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان بجلسات الأسبوع الجاري

الاستماع لبياني نائب
الاستماع لبياني نائب رئيس الوزراء أمام النواب

قرر مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دعوة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بعد غد الاثنين، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة.

وزير الصحة يلقي بيانا أمام مجلس النواب

ويستعرض وزير الصحة، أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

كامل الوزير يستعرض خطط النهوض بقطاع الصناعة أمام النواب

كما قرر مكتب مجلس النواب، دعوة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير وزارتي النقل والصناعة، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية.

فرص تعميق التصنيع المحلي

كما يستعرض وزير الصناعة، أمام مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، خطة تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

تعديل قانون صندوق مصر السيادي

ومن المقرر أن يناقش المجلس بجلسته المعقودة يوم الإثنين المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ويهدف مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

كما تضمن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

النواب ينظر عدد من الاتفاقيات الدولية

 كما تشهد جلستي مجلس النواب، نظر عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النواب مجلس النواب الصحة الصناعة صندوق مصر السيادي

مواد متعلقة

النواب يناقش تعديل قانون صندوق مصر السيادي الإثنين المقبل

بيان لوزيري الصحة والصناعة أمام النواب خلال الأسبوع الجاري

بعد تشكيل هيئات مكاتبها، كيف تعمل اللجان النوعية بمجلس النواب؟

نتائج انتخابات اللجان النوعية بالنواب.. الكلمة العليا لـ التزكية.. تغيير 3 مناصب فقط.. كمال شافعي وكيلا للاقتصادية.. حسن عمار بديلا لـ القطامي.. ونشأت عباس يطيح بـ حازم إمام من أمانة سر الشباب

الأكثر قراءة

زيادة جديدة، أسعار الدواجن تسجل أعلى سعر خلال 3 شهور

في يومهم العالمي، وزير التعليم يزف خبرا سارا للمعلمين

زغلول صيام يكتب: القصة مش (قندوسي) وبس.. ده في الأهلي والزمالك وبيراميدز وباقي الأندية حكاوي يشيب لها الولدان!

الأهلي يستعد لإعلان نتيجة التحقيقات مع القندوسي

اللواء سمير فرج يكشف موعد الرد الإسرائيلي على إيران والسيناريوهات المتوقعة

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

وزير الرياضة يزور منزل محمد صلاح في الغربية (صور)

موعد أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

منوعات

المزيد

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

كيف يحدث الاعتدال الخريفي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

مفتى الجمهورية في اليوم العالمي للمعلم: الإسلام يدعو إلى طلب العلم وتعمير الكون

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية شاملة عن حرب أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية