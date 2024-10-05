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رياضة

محمد صلاح يقود الهجوم، تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف ليفربول، بقيادة المدير الفني آرني سلوت، عن تشكيل فريقه أمام مضيفه  كريستال بالاس، على ملعب "سيلهرست بارك" في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول وكريستال بالاس 

أرقام صلاح أمام كريستال بالاس 

ويمتلك محمد صلاح سجلا مميزا ضد كريستال بالاس حيث ساهم الملك المصري في 13 هدفا ضد كريستال بالاس في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 وسجل صلاح 8 أهداف في شباك كريستال بالاس وصنع 5 أخرى لزملائه قبل لقاء اليوم.

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس 

وينتظر محمد صلاح رقما قياسيا جديدا خلال مباراة كريستال بالاس اليوم فإذا سجل صلاح أمام كريستال بالاس، فستكون هذه هي المرة الخامسة في تاريخ نادي ليفربول التي يسجل بها لاعب في أول أربع مباريات خارج أرضه في موسم الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

 

تذاع مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويتصدر ليفربول حاليًا جدول  الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 3 نقاط في المركز الثامن عشر.


ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد فوزه على بولونيا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.


ومنذ خسارته المفاجئة 0-1 أمام ضيفه نوتنجهام فورست في منتصف سبتمبر الماضي، لم يعرف ليفربول سوى لغة الانتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات.

وفاز ليفربول 3-1 على مضيفه ميلان الإيطالي، و2-0 على ضيفه بولونيا بدوري أبطال أوروبا.


كما حقق ليفربول، فوزا ضخما 5-1 على ضيفه وست هام بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وتغلب 3-0 على بورنموث، ثم 2-1 على مضيفه وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، الذي يتربع حاليا على صدارته برصيد 15 نقطة.
 

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