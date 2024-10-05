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الشرقاوي: الأزهر يقف خلف البرامج الوطنية لتحسين أوضاع المجتمع

الدكتور أحمد الشرقاوي،
الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية
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شارك الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ القانون، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، في الاجتماع التنسيقي لإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وعدد من ممثلي المؤسسات والهيئات المشاركة في اعداد وتنفيذ الاستراتيجية، بقصد الوقوف على ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية من أنشطة وبرامج وأعمال تنفيذية في صيغتها النهائية وما يتصل بهذا الشأن من أعمال يقوم عليها المجلس القومي للسكان والتنمية.

الشرقاوي: الأزهر الشريف يقف خلف البرامج الوطنية التي تعمل على تحسين أوضاع المجتمع

وأكد الشرقاوي أن الأزهر الشريف يقف خلف البرامج الوطنية التي تعمل على تحسين أوضاع المجتمع ورفع كفاءاته ليكون في مصاف المجتمعات المتقدمة، وهو ما يعمل الأزهر على تحقيقه من خلال حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية وذلك إسهامًا في رفع الوعي بالقضايا السكانية، للعمل على بناء مجتمع واع بالتخطيط والتنظيم، بما يحقق التنمية الشاملة.

وكيل قطاع المعاهد: قطاعات الأزهر المختلفة تشارك في رفع الوعي المجتمعي 

وأضاف وكيل قطاع المعاهد،  أن قطاعات الأزهر المختلفة تشارك في رفع الوعي المجتمعي بأعمال وأنشطة متنوعة وأساليب نوعية، تقوم في الأساس على البناء المعرفي والفكري السليم للإنسان، على نحو يسهم في بناء الإنسان ويصون الأوطان، ويعزز الوعي بالقضايا المجتمعية بين أفراد المجتمع بأكمله.

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