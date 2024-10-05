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زيارة مفاجئة لأمين البحوث الإسلامية إلى لجنة الفتوى الرئيسية بالجيزة (صور)

زيارة أمين «البحوث
زيارة أمين «البحوث الإسلامية» إلى لجنة الفتوى بالجيزة

أجرى فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، زيارة تفقدية مفاجئة للجنة الفتوى الرئيسة بمنطقة وعظ الجيزة؛ لمتابعة سير العمل، والوقوف على انتظام أعمال اللجنة.

زيارة أمين «البحوث الإسلامية» إلى لجنة الفتوى الرئيسة بالجيزة
 

وخلال الجولة، اطّلع الدكتور الجندي على آلية الإجابة عن أسئلة الجمهور واستفساراتهم، وتقديم الاستشارات الشرعية المناسبة لكل حالة على حدة، معربًا عن إعجابه بالكفاءة والمهنية العالية التي يتمتع بها أعضاء اللجنة، وجهودهم الكبيرة في خدمة الدِّين والوطن.

وحثَّ الأمين العام العاملين باللجنة على مواصلة بَذْل الجهد وتقديم أفضل ما لديهم من إمكانات، مؤكِّدًا أهمية دورهم في نَشْر الوعي الدِّيني، كما حثهم على أن رسالتهم وعملهم واجب شرعي وأمانة قبل أن يكون وظيفيا أو إداريا، كما شدَّد على ضرورة مواكبة التطورات ومواجهة التحديات التي تواجه العمل الدعوي.

من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الفتوى الرئيسة بمنطقة وعظ الجيزة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة الكريمة، مؤكِّدين عزمَهم على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات.

 

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