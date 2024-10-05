كلاسيكو النجوم، التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال وأهلي جدة بالدوري السعودي

يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، اليوم السبت، قمة مرتقبة بين الأهلي والهلال، في كلاسيكو الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويرفع الفريقان شعار الفوز، سواء الهلال الساعي لتأمين صدارة الترتيب ومواصلة الانتصارات بالعلامة الكاملة، أو الأهلي الذي يأمل في تحسين وضعيته والعودة إلى المسار الصحيح.



تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي



حراسة المرمي: ياسين بونو

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، علي البليهي، جواو كانسيلو، رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرغي سافيتش، ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا، ألكسندر ميتروفيتش، وسالم الدوسري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصائبي.

الدفاع: علي مجرشي - روجير إيبانيز - ميريح ديميرال - عبدالله العمار.

الوسط: فرانك كيسي - علي الأسمري - فراس البريكان - رياض محرز - روبرتو فيرمينو.

الهجوم: إيفان توني.