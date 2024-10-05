الضرائب تكشف تفاصيل جديدة بشأن إصدار فواتير ضريبية إلكترونية

مصلحة الضرائب، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب صدور القرار رقم 396 لسنة 2024 الخاص بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والذي يلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 نوفمبر 2024.

ويمكن الاطلاع على قرار (المرحلة الفرعية الأولى) من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، من هنـا.

وأشارت رشا عبد العال، أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry .

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وأكدت رشا عبدالعال، أن الممولين المكلفين الملزمين بالقرار رقم ( 396 ) لسنة 2024 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الالتزام بالتسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك) وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر 2024.

منظومة الإيصال الإلكتروني



وأوضحت رشا عبد العال، أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي، مؤكدة أن المصلحة وفرت كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services.

وطالبت رشا عبد العال، الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني لمتابعة كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

