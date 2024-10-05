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دين ودنيا

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية شاملة عن حرب أكتوبر

مجمع البحوث الإسلامية،
مجمع البحوث الإسلامية، فيتو

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إطلاق حملة توعوية شاملة بعنوان: "أكتوبر..نصر الماضي وإرادة المستقبل"، تزامنًا مع الذكرى (51) لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بتكثيف الدور التوعوي لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، في المناسبات والمواسم المختلفة والاستفادة من المواقف التي شهدتها تلك المناسبات في التوعية المجتمعية.

حملة "أكتوبر..إرادة الماضي ووعي المستقبل" من البحوث الإسلامية

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن التحديات الخطيرة في الداخل والخارج التي تواجهها الدولة المصرية في التوقيت الحالي يدعونا إلى إمعان النظر في تلك الذكرى الطيبة التي التف فيها المصريون جميعًا خلف قواتهم المسلحة لمواجهة كل المعتدين، مضيفًا أن الحملة تستهدف التواصل الفعال مع الجمهور بمختلف فئاته العمرية والثقافية في مختلف أماكن تواجدهم، مع التركيز على البناء الشامل للإنسان، واستحضار النماذج المضيئة والناجحة التي أسهمت في حماية الوطن ورفع رايته في الماضي والحاضر.

وأضاف الجندي أن برنامج الحملة يعمل على حثِّ الناس على استحضار روح انتصارات أكتوبر، وتعزيز قدراتهم على العطاء والإخلاص في العمل، لأجل تحقيق انتصار حقيقي على التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المجالات المختلفة، موضحًا أن استحضار هذه الروح الإيجابية ضرورة مهمة من أجل أن يستشعر كل فرد مسؤوليته تجاه وطنه، ويقوم بدوره كما ينبغي.

وأوضح الأمين العام أن الحملة التي يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر تحقق رسالتها التوعوية من خلال مجموعة من البرامج التوعوية الإلكترونية عبر صفحات المجمع على وسائل التواصل الاجتماعي، والمباشرة من خلال انتشار الوعاظ والواعظات في أماكن متنوعة سواء من خلال الندوات التثقيفية للاحتفال بهذه الذكرى، أو في المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية، إضافة إلى النوادي ومراكز الشباب وأماكن التجمعات المختلفة.

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