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أخبار مصر

شاهد، السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وضريحي ناصر والسادات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر قبر الجندي المجهول، وذلك بمناسبة الذكرى الـ51  لنصر أكتوبر المجيد.

كما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة بمناسبة الذكرى الـ51  لنصر أكتوبر المجيد كما وضع الرئيس السيسي إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024  غدا الأحد ويوافق الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.

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