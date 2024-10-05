مدير مديرية أوقاف القاهرة يفتتح دورة المواريث بمسجد النور بالعباسية (صور)

افتتح الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة دورة المواريث للأئمة والواعظات بمسجد النور بالعباسية، في إطار صناعة إمام وواعظة متعدد الروافد الثقافية، ليواكب عصره وينفع الله تعالى به مصره.

مدير مديرية أوقاف القاهرة يفتتح دورة المواريث

حاضر في هذه الدورة الدكتور هشام الكامل إمام وخطيب مسجد الظاهر بيبرس، والشيخ محمد مبروك الشيلاني إمام وخطيب بالشئون المعنوية، بحضور الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة.



وقد أكدوا خلال الدورة على أهمية علم المواريث، وأنه من العلوم الضرورية التي ينبغي أن يتسلح بها الداعية والواعظة، وأن أحكام المواريث وأنصبتها الشرعية التي حددها القرآن الكريم وفصلها تفصيلا وبينها بيانًا لا إجمال فيه، وأجمع عليها أهل العلم على مدار تاريخنا الإسلامي الذي يزيد على ألف وأربعمائة عام من العمل والتطبيق واستقر عليها عمل الأمة هي من باب الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان، وقد ذكر الفقهاء والعلماء في شأن توزيع هذه الأنصبة الشرعية وبيان حكمها ما لا لَبْس فيه، وسار عليها الصحابة والتابعون والعلماء والفقهاء عبر هذا التاريخ الطويل للأمة.