السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يفتتحان البرنامج التدريبي لمجموعة من علماء الإفتاء الماليزية

وزير الأوقاف ومفتي
وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، فيتو

افتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية والدكتور محمد صبري بن هارون مفتي ولاية ترانجانو البرنامج التدريبي لمجموعة من علماء دور الإفتاء الماليزية بدار الإفتاء المصرية.

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بالدعوة الكريمة لاستقبال ضيوف مصر الكرام من دولة ماليزيا الشقيقة، مؤكدًا عمق الرابطة التي تجمع بين البلدين الشقيقين مصر وماليزيا.

وزير الأوقاف يؤكد أهمية التواصل والتشاور بين علماء مصر وماليزيا

وأشار إلى أهمية التواصل والتشاور بين علماء البلدين في القضايا المهمة بما يعود بالنفع الغزير على أرض الكنانة مصر، وعلى ماليزيا، وعلى أوطاننا كلها في مشارق الأرض ومغاربها.

وأكد وزير الأوقاف أن هذه الفعَّاليَّة تأتي في سياق سلسلة من الفعَّاليَّات العلميَّة التي يتبناها فضيلة المفتي الدكتور نظير محمد عياد وأبناؤه الكرام من العلماء والفقهاء كافةً العاملين في دار الإفتاء المصرية؛ لتقديم خلاصة الخبرة وعصارة المعرفة التي تراكمت لدى علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية كابرًا عن كابر على يد كوكبة من العلماء المفتين؛ والذين هم سلسلة ضخمة من علماء الأمة وأزهرها الشريف.

وأضاف: هذه الدورة لتقديم عصارة هذه الخبرة والتجربة المصرية إلى ضيوف مصر الكرام من العلماء المفتين، فلا نضن، ولا ندخر، بل نبذل الخبرة والعلم والمعرفة لأشقائنا الكرام من علماء ماليزيا الذين نعرف نبلهم وفقههم وعلمهم، فالعلم رحم بين أهله، ونحن في شرف خدمتكم والحفاوة بكم، ونبذل لكم عصارة التجربة المصرية في العلم، والفقه، والفتوى، فترجعون إلى بلادكم، وتذكرون أن أرض الكنانة مصر وأزهرها ودار إفتائها الموقرة ووزارة أوقافها ومؤسساتها قد قدموا لكم زادًا علميًّا أضاف إلى خبراتكم وعلومكم، وأنار الطريق لكم، وأعانكم على ما أقامكم الله فيه من الائتمان على أمانة العلم والدين والفتوى في ماليزيا الشقيقة.

وطلب وزير الأوقاف من فضيلة مفتي الجمهورية بأن يتوج هذا البرنامج باستضافة الوفد الكريم في زيارة خاصة لمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، ومسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها، ومسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها، ومسجد سيدتنا السيدة سكينة بنت سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنهما، وزيارة مرقد مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه، وزيارة مرقد الإمام الليث بن سعد فقيه مصر؛ مقدمًا هذه الزيارات لضيوف مصر على أن تكون هديَّة باسم فضيلة المفتي.

التفرقة بين المفتي والفقيه والقاضي

وعقب افتتاح الدورة ألقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف محاضرة علميَّة مهمة أكد فيها أهمية التفرقة بين المفتي والفقيه والقاضي، ووضح الفرق بينهم، مقدمًا نماذج تطبيقيَّة لذلك.

txt

وزير الأوقاف ومحافظ الغربية والمفتي وشيخ الطرق الصوفية يشهدون صلاة الجمعة بطنطا

txt

بحضور وزير الأوقاف، ختم كتاب الشمائل المحمدية بالمجلس الحديثي من "الحسين"، اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسامة الأزهري الإفتاء المصرية الدكتور اسامة الازهري الدكتور نظير عياد دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية مفتى الجمهورية

مواد متعلقة

وزير الأوقاف ومحافظ الغربية والمفتي وشيخ الطرق الصوفية يشهدون صلاة الجمعة بطنطا

الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

دفاع ضحية إمام عاشور: أطالب بتعديل القضية من الضرب إلى استعراض القوة

سعر طن القصدير اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

الموت يفجع الإعلامية بوسي شلبي

البراءة للمتهمين بتسريب امتحانى الفيزياء والتاريخ بالثانوية العامة

مفاجأة فى سعر طن القمح وهذه أسعار الدقيق بالأسواق

مصدر بالأهلي: قيد معلول بالميركاتو الشتوي سيكون في هذه الحالة فقط

"عاشق" يحافظ على صدارة الإيرادات بالسينمات قبل عرضه بالمنصات الرقمية

منوعات

المزيد

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

"زلازل سماوية" تحدث في جميع أنحاء العالم تحير العلماء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

المزيد

انفوجراف

أقوال فرد أمن مول شهير بالشيخ زايد ضد لاعب الأهلي إمام عاشور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتى الجمهورية في اليوم العالمي للمعلم: الإسلام يدعو إلى طلب العلم وتعمير الكون

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية شاملة عن حرب أكتوبر

تفسير حلم المشي في الصحراء بالمنام وعلاقته بالرغبة في هجر المحيطين

المزيد
الجريدة الرسمية