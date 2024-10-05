أصيب شخصان إثر انقلاب دراجة بخارية على الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية بالمنيا



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب دراجة بخارية على الطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام قرية صندفا التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

قرية البهنسا التابعة إداريا لمركز بني مزار



على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة شخصان وهم "عمرو.م" 16 عام، "كريم.ر" 17 عام مقيمين في قرية البهنسا التابعة إداريا لمركز بني مزار.

مستشفى مطاي المركزي

تم نقل المصابين إلى مستشفى مطاي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.