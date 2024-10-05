إصابة شخصين إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بالمنيا

أصيب شخصان خلال مشاجرة بين طرفين تطورات الي استخدام الأسلحة البيضاء، باحدي قري أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة شخصان إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع مشاجرة بين طرفين بقرية النويرات التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.



إصابة شخصين إثر وقوع مشاجرة بالمنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين

حدوث مشادة كلامية تطورت إلي معركة بالأسلحة البيضاء مما تسبب في أصابة شخصين وهم "ع. م،"، 44 سنة، و"ع.س" 37 سنة،، بجروح قطعية متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج، والقبض علي المتهمين من الطرف الثاني، والأسلحة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.