السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

فرد الأمن ضحية مشاجرة إمام عاشور: كان هناك طريق للتصالح ولكن لم يستمر (فيديو)

فرد الأمن ضحية مشاجرة
فرد الأمن ضحية مشاجرة إمام عاشور

في تطور جديد في قضية الاعتداء التي تعرض لها فرد الأمن من قبل لاعب الكرة إمام عاشور، كشف عبدالله، الضحية، تفاصيل تجربته الأخيرة في محاولة التصالح مع لاعب النادي الأهلي.

وقال عبدالله: "كنت بحاجة إلى رد اعتبار واعتذار لي، وبالفعل تم الاتصال من النادي الأهلي لدعوتي للقدوم إلى النادي. عندما ذهبت لمقر النادي بالتجمع الخامس، انتظرت على أمل أن يخرج الكابتن إمام عاشور ومدير النادي لاستقبالي، لكن لم يخرج أحد. فقط المدير التنفيذي خرج لاستقبالي، وتم تحديد موعد آخر للاجتماع، حيث تم الاعتذار مرة أخرى عن الموعد".

وأضاف عبدالله: "عدم الاهتمام والإلغاء المتكرر للموعد، وعدم حضور أحد، دفعني إلى الاستمرار في طريق التقاضي لأخذ حقي بالقانون ورد اعتباري من الإهانة والضرب. لقد اختفت نية التصالح، ووجدت تعاليًا وتكبرًا في الاستقبال والاعتذار".

من جهته، كشف علي فايز، محامي الضحية، أن عبدالله توجه إلى النادي الأهلي بحثًا عن التصالح، لكن لم يلتفت له أحد. 

وأوضح فايز: "فرد الأمن ذهب للنادي الأهلي للتصالح، ولكن لم يهتم به أحد، وهذا يوضح تجاهل النادي للموقف".

 

نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية التعدي على فرد أمن بالشيخ زايد

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي: في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19/6/2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضُرِب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد عن عشرين يومًا.

وواجهت نيابة زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأضاف لم يتعدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلا:"بتصور ايه" وحاول اخذ هاتفه منه.

 

وتابع أن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه أو يدفعه على الارض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلا: الواقعة كانت شد وجذب.

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نيابة زايد لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور اخبار الحوداث

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