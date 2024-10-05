رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح مع ليفربول ضد كريستال بالاس

يحل فريق ليفربول، بقيادة المدير الفني آرني سلوت، ضيفا اليوم السبت على نظيره كريستال بالاس، على ملعب "سيلهرست بارك" في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس

وينتظر محمد صلاح رقما قياسيا جديدا خلال مباراة كريستال بالاس الليلة فإذا سجل صلاح أمام كريستال بالاس، فستكون هذه هي المرة الخامسة في تاريخ نادي ليفربول التي يسجل بها لاعب في أول أربع مباريات خارج أرضه في موسم الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويتصدر ليفربول حاليًا جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 3 نقاط في المركز الثامن عشر.



ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد فوزه على بولونيا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.



ومنذ خسارته المفاجئة 0-1 أمام ضيفه نوتنجهام فورست في منتصف سبتمبر الماضي، لم يعرف ليفربول سوى لغة الانتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات.

وفاز ليفربول 3-1 على مضيفه ميلان الإيطالي، و2-0 على ضيفه بولونيا بدوري أبطال أوروبا.



كما حقق ليفربول، فوزا ضخما 5-1 على ضيفه وست هام بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وتغلب 3-0 على بورنموث، ثم 2-1 على مضيفه وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، الذي يتربع حاليا على صدارته برصيد 15 نقطة.

