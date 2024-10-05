السبت 05 أكتوبر 2024
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التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية للعمل بشكل طبيعي الأحد المقبل

مواعيد المجمعات الاستهلاكية
مواعيد المجمعات الاستهلاكية

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار العمل في جميع المجمعات الاستهلاكية يوم الأحد المقبل  بشكل طبيعي.

وأكدت وزارة التموين طرح جميع السلع بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 10٪، وبكافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. 

أسعار السلع التموينية خلال شهر أكتوبر 2024

وبدأت وزارة التموين المقررات التموينية عن شهر أكتوبر الجاري عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن بعدد 22 مليون بطاقة، حيث تقوم بتوفير كافة الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًا أكثر من 4 مليارات جنيه.

ارتفاع أسعار المكرونة على بطاقات التموين

وارتفعت أسعار المكرونة على قائمة المنظومة التموينية بداية من شهر أكتوبر  الجاري، ليبلغ سعر كيس المكرونة زنة 800 جرام بسعر 17 جنيه  بدلا من  15.5 جنيه، كما أن سعر كيس المكرونة زنة 400 جرام ب 8.5 بدلا من 7.75 جنية. 

وجاءت أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر 2024، كالآتي:

 1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلٍ صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه.

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ارتفاع أسعار المكرونة المجمعات الاستهلاكية المقررات التموينية عن شهر اكتوبر بطاقات التموين

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