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أسماء مصابي حادث كفر داوود - السادات بالمنوفية

أسماء مصابى حادث
أسماء مصابى حادث كفر داوود - السادات بالمنوفية

حصلت “فيتو” على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر داوود - السادات بمحافظة المنوفية صباح اليوم السبت.

أسماء مصابي حادث كفر داوود - السادات

وجاءت أسماء المصابين كالتالى: جنة هيثم ١٣ سنة، سيد أحمد ٤٣ سنة مقيم بكفر الزيات محافظة الغربية، محمد غطاس ١٣ سنة، هانم درويش ٦٠ سنة، إبراهيم أحمد ٦٨ سنة، أسماء حسني ٢٦ سنة، إبراهيم عبد القادر ٢٠ سنة، مريم عبدالقادر ١٧ سنة، منة عبد القادر ١٢ سنة، سحر صبري ٣٩ سنة، فائزة رضا ٢٥ سنة، وحياة حسام عامين، مقيمين جميعهم بمركز تلا بمحافظة المنوفية.

إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالمنوفية

وكان 13 شخصًا أصيبوا بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بعد انفجار إطارها الأمامي على طريق كفر داوود - السادات بمحافظة المنوفية.

وكان اللواء محمود الكومى مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بإصابة 13 شخصًا بعد انقلاب الميكروباص الذي كان يقلهم على طريق كفر داوود - السادات، وتم نقلهم لمستشفى السادات المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

ودفعت إدارة إسعاف المنوفية بـ 10 سيارات لنقل المصابين لمستشفى السادات المركزي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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