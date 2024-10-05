أسوأ خطأ لحارس بالتاريخ، هدف كارثي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (فيديو)
شهدت مباراة ليدز يونايتد وسندرلاند في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “شامبيونشيب”، خطأ فادحا من إيلان ميسلير، حارس ليدز يونايتد بالدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليتسبب في ضياع 3 نقاط على فريقه وينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.
وجاء الهدف حين جاءت كرة سهلة إلى الحارس لتمر منه بشكل غريب وغير متوقع، لتأخذ طريقها نحو الشباك في هدية غير متوقعة للخصم.
ووصفت صحيفة "ديلي ميل" خطأ حارس مرمى ليدز بأنه سيبقى في ذاكرة تاريخ ناديه بعد إهدار نقطتين كادتا تجعلان فريقه يعادل رصيد سندرلاند من النقاط، إلا أن الصحيفة أكدت أن هناك شيئا كان موجودًا في منطقة الست ياردات وجده الحارس بعد الهدف، يبدو أنه تسبب في تغيير مسار الكرة.
وعلق المتابعون عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي على الهدف بالقول: "لن أكون مبالغًا لو قلت إن هذه ستكون آخر مواجهة لميسلير مع الفريق"، فيما قال آخر: "أسوأ خطأ لحارس مرمى في التاريخ شاهدته من ميسلير"، بينما أضاف ثالث: "لو بيدي سأجبر ميسلير على إمساك 10 آلاف كرة في حجرة مظلمة كعقاب، ما هذا بحق السماء؟".
يذكر أن ميسلير يدافع عن ألوان ليدز منذ عام 2019، وكان أحد العناصر الأساسية في الفريق في موسم 2022-2023 الذي شهد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".
من ناحية أخرى، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج والتي يتصدرها ليفربول.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
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ليستر سيتي - بورنموث (5:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS XTRA 3
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