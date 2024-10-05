السبت 05 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

فريق دنيتنا يشدو بمجموعة أغان طربية ووطنية في الأوبرا

فريق دنيتنا للغناء،
فريق دنيتنا للغناء، فيتو

 يقام فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا غنائيا لفريق دنيتنا للغناء التابع لجمعية دنيتنا للمكفوفين  وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل على المسرح الصغير.

فريق دنيتنا للغناء 


يتضمن البرنامج باقة من أروع الأغاني الوطنية ومزيج من المنوعات الغنائية العربية ومنها (يمامة حلوة،مشربتش من نيلها، الله اكبر كبيرا، يا غريب الدار،فيها حاجة حلوة، تعب الهوي، الصحبجية، بلد التاريخ، ميدلي حليم، حلوة بلادي، يا أهل المحبة، ما دام تحب، علي قد مجينا، قولي عملك ايه، كلمني طمني، يالي سامعني، كلمات، بنات اسكندرية).
يؤدي هذه الأغاني الفنانون جنة يوسف،ميرفت عجلان، دنيا محمد، محمد عادل، نهي علاء، مصطفي عاشور، هبة ربيع، زياد عبد السلام، محمد احمد وصفاء مصطفى.

 

يذكر أن فريق دنيتنا يضم عددا من المواهب والأصوات المميزة من  الشباب والشابات المكفوفين وضعاف البصر.
فريق دنيتنا فاز في مسابقة المواهب الذهبية لذوى القدرات الخاصة، وشارك  فى المهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين في مدينة تطوان بالمغرب عام ٢٠١٨، وحصل على درع المهرجان بجانب عدد من الجوائز المحلية والدولية.

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