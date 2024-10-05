السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار سبائك الذهب في الأسواق اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

سبائك الذهب، فيتو
سبائك الذهب، فيتو

سبائك الذهب ، شهدت أسعار سبائك الذهب استقرارا في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024.

تعتبر سبائك الذهب هي الأكثر بحثا على محركات البحث، وترصد “ فيتو ” في السطور التالية أسعار سبائك الذهب، من خلال تحديث لحظي.

 

اقرأ التالي: صعود جديد فى سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

 

أسعار سبائك الذهب 

 

سبائك الذهب، فيتو 

 

الاستثمار في سبائك الذهب

الاستثمار في سبائك الذهب من أشكال الاستثمار الشائعة، فهي ملاذ آمن للمستثمرين في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تعتبر إحدى الوسائل لحماية رأس المال من التضخم، لذا توجد العديد من الطرق للاستثمار في الذهب، مثل شراء  سبائك الذهب أو الذهب المستعمل.

 

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم

كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

وهناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

سبائك الذهب، فيتو 

 

ماذا تعرف عن سبائك الذهب؟ 

سبائك الذهب هي كتلة من الذهب الخالص أو عالي النقاوة، وتصل نسبة نقاوتها لـ 99%، ويتم صنعها عن طريق صهر الذهب وصبه في قوالب معينة وفق معايير صارمة وتدمغ بعد ذلك حسب القوانين، وتعاقب القوانين على أي تلاعب في مواصفاتها المحددة وبالنسبة لسبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة، تصنع من صفائح الذهب، وذلك بطريقة ختمها أو طبعها ودمغها للحصول على الشكل المراد بينما يتم تذويب الذهب وسكبه في قوالب معينة للحصول على السبائك ذات الأوزان الثقيلة. 

لماذا يعتبر الاستثمار في سبائك الذهب خيارا ذكيا؟

الاستثمار فى سبائك الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارا ذكيا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى سبائك الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الذهب فيتو الذهب عيار 21 الذهب الخالص سبيكة الذهب 10 جرام سبائك الذهب سبيكة الذهب 1 جرام سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر سبيكة الذهب 1 جرام سعر سبيكة الذهب سعر سبيكة الذهب 100 جرام شراء سبائك الذهب ماذا تعرف عن سبائك الذهب

مواد متعلقة

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

للمرة الثانية.. صندوق النقد يؤجل المراجعة الرابعة مع مصر واقتصادي: سنشهد زيادة في قيمة الجنيه أمام الدولار لهذا السبب

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه الجمعة 4 أكتوبر 2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

البورصة المصرية، استقرار مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

السنوار ظهر أخيرا، كيف قرأ الأمريكان عقل زعيم حماس الجديد؟

تصل إلى 10 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر حفل أنغام بالمتحف المصري الكبير تثير الغضب

خطوات حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع

تمرد قوات الاحتلال على حدود لبنان: القيادات غير مهتمة بحمايتنا

إنستاباي يوجه رسالة للعملاء بعد تعطل الخدمة

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

أسعار سبائك الذهب في الأسواق اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

"زلازل سماوية" تحدث في جميع أنحاء العالم تحير العلماء

ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعراض وأسباب الملاريا وعلاجها وطرق الوقاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل القرآن صالح لزمان معين؟ رد حاسم من رئيس جامعة الأزهر

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقته بكثرة النسل والخير والرزق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية