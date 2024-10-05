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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره فياريال، اليوم السبت، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني،  على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره بعدما تعادل في الجولة الماضية مع أتلتيكو مدريد بهدف لمثله، وسقط أمام ليل بهدف نظيف في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني
 

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، تشواميني، روديجر، ميندي.


خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

 

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني


تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.


القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال اليوم في الدوري الإسباني


تذاع مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وتعادل ريال مدريد في الجولة الماضية مع جاره أتلتيكو مدريد بهدف لمثله، في الوقت القاتل.

 

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة الفريق لمواجهة نظيره فياريال في المباراة المقرر لها اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

 

قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال 
 

حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، ميستري.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، فاسكيز، فاييخو، جارسيا، أنطونيو روديجر، ميندي، جاكوبو.

خط الوسط:  جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس.


خط الهجوم:  فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، وإندريك.

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