السبت 05 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

في يومهم العالمي، وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
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هنأ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  المعلمين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم اليوم السبت.

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة مهمة للمعلمين قائلا: أتقدم بخالص التهنئة والتحية والتقدير والاحترام للمعلم المصري، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق يوم ٥ أكتوبر من كل عام".

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التعليم: المعلم بالحصة سيتقاضى راتبه شهريًا

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وزير التعليم: المعلم المصري من أكفأ المعلمين على مستوى العالم

عبد اللطيف: المعلم المصري صاحب رسالة سامية  

وتابع:"إذ أؤكد تقديري للمعلم المصري صاحب الرسالة السامية والعماد الأساسي الذي تضع الدولة على عاتقه بناء الأمة وإعداد أجيال تقود المستقبل".

وأضاف: “كما أتوجه برسالة إعزاز وتقدير لكل معلم يقدم رسالة العلم لأبنائنا الطلاب ويغرس بداخلهم القيم والمبادئ بكل إخلاص وتفاني ويمهد لهم الطريق لمستقبل أفضل”، مؤكدا دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والدولة المصرية بمختلف جهاتها ومؤسساتها للمعلم المصري وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم له لتقديم رسالته على الوجه الأمثل وليحيا حياة كريمة.

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