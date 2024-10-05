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رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

الزمالك، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، تدريباته على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بميت عقبة استعدادًا لبطولة السوبر المصري، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها جوميز المدير الفني للاعبين بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

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