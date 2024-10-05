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إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة بالمنوفية

إنفجر إطار السيارة،
إنفجر إطار السيارة، إصابة 13 شخصا فى حادث بالمنوفية

أصيب 13 شخصا بإصابات مختلفة جراء إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر داوود - السادات بمحافظة المنوفية، بعد انفجار الإطار الأمامى للسيارة.  

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر داوود - السادات   

وكان اللواء محمود الكومى مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بإصابة 13 شخصا بعد انقلاب الميكروباص الذى كان يقلهم على طريق كفر داوود - السادات، وتم نقلهم لمستشفى السادات المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.  

ودفعت إسعاف المنوفية بـ 10 سيارات لنقل المصابين لمستشفى السادات المركزى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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إسعاف المنوفية انقلاب سيارة ميكروباص محافظة المنوفية مستشفي السادات مستشفى السادات المركزى

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