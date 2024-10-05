إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة بالمنوفية

أصيب 13 شخصا بإصابات مختلفة جراء إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر داوود - السادات بمحافظة المنوفية، بعد انفجار الإطار الأمامى للسيارة.

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر داوود - السادات

وكان اللواء محمود الكومى مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بإصابة 13 شخصا بعد انقلاب الميكروباص الذى كان يقلهم على طريق كفر داوود - السادات، وتم نقلهم لمستشفى السادات المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

ودفعت إسعاف المنوفية بـ 10 سيارات لنقل المصابين لمستشفى السادات المركزى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.