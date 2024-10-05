مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الدوري الانجليزي، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج والتي يتصدرها ليفربول.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس - ليفربول (2:30 ظهرا بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 1.
آرسنال - ساوثهامتون (5:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 2.
مانشستر سيتي - فولهام (5:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 1.
وست هام يونايتد - إبسويتش تاون (5:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS XTRA 2
ليستر سيتي - بورنموث (5:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS XTRA 3
برينتفورد - وولفرهامبتون (5:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS XTRA 1
إيفرتون - نيوكاسل يونايتد (7:30 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 1
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة السابعة
1. ليفربول 15 نقطة
2. مانشستر سيتي 14 نقطة
3. آرسنال 14 نقطة
4. تشيلسي 13 نقطة
5. أستون فيلا 13 نقطة
6. فولهام 11 نقطة
7. نيوكاسل يونايتد 11 نقطة
8. توتنهام هوتسبير 10 نقاط
9. برايتون 9 نقاط
10. نوتينغهام فورست 9 نقاط
11. بورنموث 8 نقاط
12. برينتفورد 7 نقاط
13. مانشستر يونايتد 7 نقاط
14. وست هام يونايتد 5 نقاط
15. إبسويتش تاون 4 نقاط
16. إيفرتون 4 نقاط
17. ليستر سيتي 3 نقاط
18. كريستال بالاس 3 نقاط
19. ساوثهامتون نقطة واحدة
20. وولفرهامبتون نقطة واحدة
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