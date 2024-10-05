تحذير عاجل من التعليم للطلاب بشأن الغياب

وجهت المدارس بجميع محافظات الجمهورية تحذير مهم وعاجل للطلاب بشأن الغياب المدرسي خلال العام الدراسي الجديد 2024- 2025.

وحذرت المدارس الطلاب من الغياب، وشددت على جميع الطلاب خاصة طلاب المرحلة الثانوية بضرورة الانتظام والالتزام بالحضور إلى المدرسة، وأنه في حال تغيب الطلاب سيتم إرسال إنذارات للطلاب التي تتجاوز نسب الغياب، وأنه في حال تجاوز عدد الأيام المصرح بها من قبل وزارة التربية والتعليم سيتم فصل الطالب طبقًا للائحة الطلابية.

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.