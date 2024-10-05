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موعد المقبولين لخوض الامتحان الإلكتروني لوظائف هيئة الأبنية التعليمية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

بعد إغلاق موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف هيئة الأبنية التعليمية ٢٢ سبتمبر الماضي يتساءل المتقدمين عن موعد إعلان المقبولين لخوض الامتحان الإلكتروني.

 

ومن المقرر أن يتم إعلان المقبولين لخوض الامتحان الإلكتروني شهر نوفمبر الجاري علي أن تعقد الاختبارات الإلكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

وأعلن الجهاز عن حاجة الهيئة لتعيين 25 في وظيفة سائق خامس في محافظات القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء، والأقصر، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على أن يتم التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

 

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