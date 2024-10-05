السبت 05 أكتوبر 2024
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عقارات

الإسكان تطرح محال تجارية للبيع في مزاد علني بالصعيد

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

كشفت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح جديد للمحال التجارية بنظام المزاد العلني.

وأعلن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، عن طرح 14 محلا بأنشطة خضراوات وفاكهة، و2 ثلاجة بمساحات تتراوح بين (٦٥ م٢: ۱۱۳م2) بسوق الجملة بالحي الخامس بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 21 /10/ 2024، بجهاز مدينة سوهاج الجديدة. 

ويتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز سوهاج الجديدة، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

في سياق آخر عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة أعمال "شركة التعمير لخدمات الصيانة"، بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، سواءً فى المدن الجديدة، أو المحافظات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وشركة التعمير لخدمات الصيانة.

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