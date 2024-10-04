تدريب الأطباء الشباب وتعزيز التقنيات التداخلية، توصيات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة

أعرب الدكتور مسعد سليمان، رئيس وأستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة في ختام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية، عن سعادته بالنجاح الذي حققه الحدث.

وأكد أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل العلمي بين الأطباء من مختلف الدول.

وأشار سليمان، في بيان صحفي، إلى أن تبادل الخبرات العلمية بين الأطباء يعد ركيزة أساسية لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتطوير جراحات الأوعية الدموية في مصر والمنطقة العربية.

تعزيز الاعتماد على التقنيات التداخلية في علاج أمراض الأوعية الدموية

وأوضح الدكتور سليمان أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر تضمنت تعزيز الاعتماد على التقنيات التداخلية في علاج أمراض الأوعية الدموية، خاصة في ظل تزايد معدلات الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري، قائلًا: «نحن بحاجة إلى توسيع استخدام القسطرة التداخلية كأداة علاجية فعالة، وتطوير البرامج التدريبية التي تتيح للأطباء الشباب الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية».

وأضاف: «لقد كان الهدف من المؤتمر هو تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الأطباء في هذا المجال، ونرى أن دعم البحث العلمي والتعاون الدولي سيكون لهما تأثير كبير في تحسين مستوى الرعاية الصحية».

وأكد سليمان أن المؤتمر شهد تفاعلًا كبيرًا من الأطباء المشاركين، مما يعكس أهمية مثل هذه الفعاليات في تطوير المهارات العملية وتعزيز تبادل الخبرات بين الأطباء.



واختتم الدكتور مسعد سليمان كلمته قائلًا: «نتطلع إلى استمرارية هذه الفعاليات، ونعمل على تنظيم المزيد من المؤتمرات التي تسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية، بما ينعكس إيجابيًا على صحة المرضى وتحسين جودة الحياة في مصر والمنطقة العربية».

واستمر المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية "إيجي فاسك 2024" على مدار يومين في مدينة الإسكندرية، حيث شهد حضورًا مكثفًا لأكثر من 1000 طبيب متخصص من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة، وجمع المؤتمر نخبة من كبار الخبراء والجراحين من مصر والدول العربية والأجنبية.