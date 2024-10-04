بعد نسيت، أصالة تقدم أغنية جديدة من كلمات الراحل ناصر الجيل

تستعد الفنانة السورية أصالة لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة على كافة منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وتتعاون أصالة في أغنيتها الجديدة مع الملحن محمود الخيامي وكلماتها من تأليف الشاعر الراحل ناصر الجيل.

وسبق وقدمت أصالة في وقت سابق أغنية نسيت وهي أيضا من كلمات الراحل ناصر الجيل وكانت من ألبوم لحقت نفسي.

معلومات عن الشاعر الراحل ناصر الجيل

وتعاون الشاعر الغنائي الراحل ناصر الجيل مع عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي ومن أبرزهم أصالة ونبيل شعيل وأنغام وراغب علامة ومصطفى قمر ومصطفى حجاج وغيرهم.

أعمال الشاعر ناصر الجيل

ومن أشهر أعماله أغنية سؤال بسيط، متلخبطة، وأنا مابهزرش، وأغنية أنزل وشارك وغيرهم من الأغاني الأخرى.

وانتهت الفنانة السورية أصالة نصري، من التجهيز لحفلها في أبوظبي، يوم 23 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد.

ومن المقرر أن تقدم أصالة باقة متنوعة من أشهر أغانيها، كما وعدت بتقديم مفاجأة لجمهورها في الحفل المقبل.

وتستعرض “فيتو” أسعار تذاكر الحفل:

جاءت تذاكر الحفل بأسعار متنوعة، وتتراوح بين 35.42 دولار و410.90 دولار.

الفئة الأولى: 35.42 دولار أمريكي.

الفئة الثانية: 55.26 دولار أمريكي.

الفئة الثالثة: 83.60 دولار أمريكي.

الفئة الرابعة: 155.86 دولار أمريكي.

الفئة الخامسة: 240.87 دولار أمريكي.

الفئة السادسة: 410.90 دولار أمريكي.