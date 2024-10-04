تفاصيل الحلقة الأولى من "أسوياء" مع مصطفى حسني على ON

انطلقت، اليوم الجمعة، الحلقة الأولى من برنامج "أسوياء" الذي يقدمه الداعية مصطفى حسني على قناة "‏ON".

استعرضت الحلقة الأولى من البرنامج قصة سيدنا أبو بكر الصديق وحياته وسبب تسميته بـ “العتيق”.

كما تحدث مصطفى حسني عن رحلة التعرف على "الأسوياء" وطريقة نشأتهم وخلفياتهم المختلفة، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى التي ناقشتها الحلقة.

شخصيات أثرت في التاريخ

يسلط البرنامج الضوء على عُبَّاد كانوا أقوياء ورُحماء وملأوا الأرض بالعلم والحُب والهداية، ليستعرض من خلال الحلقات قصص هذه الشخصيات التي أثرت في التاريخ.

البرنامج يعرض في تمام الساعة السابعة مساء كل يوم جمعة على قناة "ON".