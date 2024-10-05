السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

اليوم، الحكم في طعن عدم دستورية النظام المالي الموحد للأندية الرياضية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا، فيتو

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم في الطعن على عدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق منح بعض فئات من خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.

 

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزارى رقم 1173 لسنة 2000  إلى استثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين.
 

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