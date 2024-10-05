السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

اليوم، الفصل في دعوى عدم دستورية إضافة رسوم نظافة على فاتورة الكهرباء

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا، فيتو

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة، رقمي 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة، رقمي 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.

 

دعوى عدم دستورية إضافة رسوم النظافة على الكهرباء 

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدار فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.

 

أعلن مجلس الوزراء قرارًا بزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء.. ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم ١١١٤ لسنة ٢٠٢٤ بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰ ويوضح القرار الذي يتم نشره بالجريدة الرسمية تحديد رسوم بدل النظافة طبقًا لكل مستوى سكني بالقرى والنجوع والمدن والعواصم، فضلًا عن المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن والقرى والمنتجعات السياحية والفنادق طبقا لتصنيف الفندق.

 

وأشار القرار أنه سيتم إعفاء دور العبادة من قيمة الرسم المقرر في المادة الأولى من هذا القرار، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف هذا الرسم.


وأكد القرار أن تتولى شركات توزيع الكهرباء تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۱)، (۲) من المادة الأولى من هذا القرار، كما تتولى الجهات الإدارية المختصة أو الجهات المعنية بمنح تراخيص الأنشطة والمنشآت، بحسب الأحوال، تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۳)، (٤) من المادة الأولى من هذا القرار.


ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم في صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة (٣٥) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠.

 

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