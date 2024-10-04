مش متخيلين إن دي نهايته، أصدقاء ممرض المنيا يروون اللحظات الأخيرة قبل سفره للقاهرة (فيديو)

عمّت حالة من الحزن في قرية الروضة التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، عقب مقتل الشاب مينا موسى على يد شابين استدرجاه تحت ذريعة العمل في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

قتلاه بطريقة مروعة

وقد طلب الجناة من أسرة مينا فدية بقيمة 120 ألف جنيه، ليقوما بعد ذلك بقتله بطريقة مروعة، حيث مثّلوا بجثته وقاموا بإلقائها في ترعة الإسماعيلية.

زكريا كميل، صديق الراحل، مينا موسى ممرض المنيا

مينا موسي كان شابًا طموحًا ومحبوبًا

وقال زكريا كميل، صديق الراحل، إن مينا كان شابًا طموحًا ومحبوبًا بين الجميع، حيث كان يعمل ممرضًا في إحدى العيادات الخاصة ويواصل دراسته في معهد صحي.

وأشار إلى أنه حصل على فرصة عمل في القاهرة، وتواصلت معه سيدة بعد وصوله، طالبةً فدية قدرها 120 ألف جنيه.

تخلصا منه بطريقة بشعة

وأضاف زكريا: "تخلصوا منه بطريقة بشعة، ونحن غير مستوعبين لهذا الفعل".

ومن جهته، عبّر فادي كرم، صديق مينا، عن صدمته لفقدان صديقه خلال مباراة كرة قدم، وأوضح أنهم لم يخبروا أسرته بالخبر المحزن لحمايتهم من الصدمة.. وعندما علم والده بالواقعة، أُصيب بالإغماء، وتحولت أجواء المنزل إلى حالة من الحزن المستمر.

تحليل DNA لـ مينا موسى ابن المنيا

وأوضح أيضًا أنه قد قيل لهم من قبل أحد الأشخاص إن الشاب المعني ربما ليس مينا، مما اضطر والده للسفر إلى القاهرة لإجراء تحليل DNA للتأكد من هويته، إلا أنه تأكد في النهاية من وقوع الجريمة.

مينا لا يستحق ما حدث له

وأكد فيلب إسحق، قائد الفريق الرياضي الذي كان مينا جزءًا منه، أن مينا كان يتمتع بأخلاق عالية وعُرف بشغفه على مدار السنوات التي قضاها معهم. وقال: "لا يستحق مينا ما حدث له، فنحن كنا نحتفل بتخرجه قبل أسبوع، وحاليًا نشعر بصدمة بعد فقدانه".

أما كيرلس مجدي، فقد أضاف أن والدة مينا لا تزال لم نعلم بمأساته، حيث يخشون عليها من انهيار حاد بسبب كون مينا الابن الوحيد ضمن ثلاثة شقيقات، مطالبًا بالقصاص العاجل من الجناة.

قاما بذبحه وتقطيعه لأشلاء، ابن عم ممرض المنيا يكشف لـ "فيتو" تفاصيل جديدة عن الحادث

تحدث ملاك عاطف، ابن عم مينا موسى، الذي توفي على يد شابين استدرجاه بدعوى العمل في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، موضحًا أن مينا تخرج منذ ثلاثة أشهر وكان يكرّس جهوده للعمل فقط، واعتاد على مساعدة الآخرين بحبّ.

طالب المنيا مينا موسى، وقع ضحية خدعة

وأكد ملاك في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن مينا حصل على فرصة عمل في القاهرة بحثًا عن لقمة العيش، لكنه وقع ضحية خدعة أسفرت عن إنهاء حياته بشكل مأساوي، وأضاف: "مينا كان إنسانًا طيبًا ولم يكن يستحق ما حدث له".

المتهمان بقتل مينا موسى طالبا بفدية قدرها 120 ألف جنيه

وأشار ملاك إلى أن المتهمين قاما بالتواصل مع والد مينا، مطالبين بفدية قدرها 120 ألف جنيه، ولكنهما انتهوا بقتله بطريقة بشعة، معبّرت عن حالة الصدمة التي عاشها والده عندما تلقى الخبر، إذ أغشي عليه ولم يستطع تحمل الصدمة.

عدم إخبار والدته بوفاته

كما أشار إلى أن الأسرة قررت عدم إخبار والدته بوفاته حتى لا تتعرض لصدمة نفسية إضافية، خصوصًا أنهم يخشون على صحتها كونه الابن الوحيد وسط ثلاث بنات، ووصف الخبر بأنه كان كزلزال عليهم.

التحريات الأولية في قضية ممرض المنيا

كانت التحريات الأولية قد كشفت أن مينا، وهو ممرض من قرية الروضة التابعة لمركز ملوي في محافظة المنيا، قد تواصل معه شابان عبر تطبيق واتساب، زاعمين توفير فرصة عمل له في مجال العلاج الطبيعي بالقاهرة، وبالفعل، تمكنا من استدراجه إلى القاهرة، حيث قاما بخطفه واحتجازه، ومطالبة عائلته بفدية مالية.

وأكدت التحريات أن مينا حاول المقاومة، لكن الشابين أقدما على قتله، حيث قاما بذبحه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه في ترعة الإسماعيلية بعد التخلص منه في منطقة الزاوية الحمراء.

اعترافات المتهمين

اعترف المتهمان أنهما تعرفا على مينا عبر فيسبوك، حيث طلب منهما فرصة عمل، واستغلا ذلك لاستدراجه، وقاما باحتجازه ليومين ثم اتصلا بأسرته للمطالبة بفدية، وفي لحظة مقاومته، قتلاه بوحشية وقاما بتقطيعه إلى أشلاء وألقوا بأشلائه في ترعة الإسماعيلية.

وكانت أسرة مينا، تقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة، أفاد بخطفه ومساوماتهم من قبل مجهولين على مبلغ من المال.