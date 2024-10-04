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قاما بذبحه وتقطيعه لأشلاء، ابن عم ممرض المنيا يكشف لـ "فيتو" تفاصيل جديدة عن الحادث

تفاصيل جديدة في مقتل
تفاصيل جديدة في مقتل ممرض من المنيا بالقاهرة

تحدث ملاك عاطف، ابن عم مينا موسى، الذي توفي على يد شابين استدرجاه بدعوى العمل في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، موضحًا أن مينا تخرج منذ ثلاثة أشهر وكان يكرّس جهوده للعمل فقط، واعتاد على مساعدة الآخرين بحبّ.

طالب المنيا مينا موسى، وقع ضحية خدعة

وأكد ملاك في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن مينا حصل على فرصة عمل في القاهرة بحثًا عن لقمة العيش، لكنه وقع ضحية خدعة أسفرت عن إنهاء حياته بشكل مأساوي، وأضاف: "مينا كان إنسانًا طيبًا ولم يكن يستحق ما حدث له".

المتهمان بقتل مينا موسى طالبا بفدية قدرها 120 ألف جنيه

وأشار ملاك إلى أن المتهمين قاما بالتواصل مع والد مينا، مطالبين بفدية قدرها 120 ألف جنيه، ولكنهما انتهوا بقتله بطريقة بشعة، معبّرت عن حالة الصدمة التي عاشها والده عندما تلقى الخبر، إذ أغشي عليه ولم يستطع تحمل الصدمة. 

عدم إخبار والدته بوفاته

كما أشار إلى أن الأسرة قررت عدم إخبار والدته بوفاته حتى لا تتعرض لصدمة نفسية إضافية، خصوصًا أنهم يخشون على صحتها كونه الابن الوحيد وسط ثلاث بنات، ووصف الخبر بأنه كان كزلزال عليهم.

التحريات الأولية في قضية ممرض المنيا

كانت التحريات الأولية قد كشفت أن مينا، وهو ممرض من قرية الروضة التابعة لمركز ملوي في محافظة المنيا، قد تواصل معه شابان عبر تطبيق واتساب، زاعمين توفير فرصة عمل له في مجال العلاج الطبيعي بالقاهرة، وبالفعل، تمكنا من استدراجه إلى القاهرة، حيث قاما بخطفه واحتجازه، ومطالبة عائلته بفدية مالية.

وأكدت التحريات أن مينا حاول المقاومة، لكن الشابين أقدما على قتله، حيث قاما بذبحه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه في ترعة الإسماعيلية بعد التخلص منه في منطقة الزاوية الحمراء.

اعترافات المتهمين 

اعترف المتهمان أنهما تعرفا على مينا عبر فيسبوك، حيث طلب منهما فرصة عمل، واستغلا ذلك لاستدراجه، وقاما باحتجازه ليومين ثم اتصلا بأسرته للمطالبة بفدية، وفي لحظة مقاومته، قتلاه بوحشية وقاما بتقطيعه إلى أشلاء وألقوا بأشلائه في ترعة الإسماعيلية. 

وكانت أسرة مينا، تقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة، أفاد بخطفه ومساوماتهم من قبل مجهولين على مبلغ من المال.

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