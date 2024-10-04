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تطور الشراكة المصرية الإماراتية.. السيسي وبن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي.. الرئيسان يؤكدان أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الإمارات محمد بن زايد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.

وخلال فعاليات إطلاق المشروع، شاهد الرئيسان عرضًا مرئيًا حول أهداف المشروع ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة، كما استمعا لشرح بشأن مميزات المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع، وشهدا أيضًا توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع.

السيسي وبن زايد يؤكدان أهمية مشروع رأس الحكمة  في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين 

  وقد أعرب الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجًا للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.

هذا، وقد شهد الرئيسان كذلك قيام عدد من الشركات العالمية والمصرية والإماراتية بإطلاق شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونرصد أبرز المعلومات عن مستجدات مشروع مدينة رأس الحكمة:

- فبراير الماضي شهد توقيع الصفقة الاستثمارية الخاصة مشروع مدينة رأس الحكمة

- منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومترًا تقريبًا في شمال غرب القاهرة على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، وتتبع إداريًا محافظة مطروح.

- يتألف المشروع من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية

-  تتضمن الخطة الرئيسية للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة

-  سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام

- تخصيص 25٪ من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية.

- كما ستضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي بن زايد مشروع رأس الحكمة

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