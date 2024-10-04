الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

11 طبيبًا يشاركون في العيادات الخارجية بـ "الصحفيين" الأسبوع المقبل

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس النقابة عن جدول تشغيل العيادات الخارجية بالنقابة خلال الأسبوع القادم في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر بمشاركة 11 طبيبًا في التخصصات الطبية المختلفة.

العيادات الخارجية للصحفيين 

ويشارك في العيادات، الدكتور جميلة نصر أستاذ القلب والأوعية الدموية ونقيب أطباء الإسماعيلية، والدكتور رشا أحمد إبراهيم استشاري الباطنة والغدد الصماء والسكر، والدكتور أسامة صلاح الطاهر استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم بمستشفى الجلاء التعليمي للولادة. والدكتور مصطفى رجب استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، والدكتورة هند عادل الحلاب أخصائي جراحة الوجه والفكين وتجميل وزراعة الأسنان.

وتشهد العيادات الخارجية هذا الأسبوع تعاونًا مع 3 جهات طبية، حيث يشارك مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر بثلاثة أطباء، هم الأستاذة الدكتورة سلمى حامد خليل استشاري طب المخ والأعصاب، والدكتور حسام حسن سيد استشاري الأمراض الصدرية، والدكتور محمد إكرام استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، بينما تشارك عيادات وان هيلث من خلال الأستاذ الدكتور محمد سعيد حداية أستاذ الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والكبد.

ويشارك المركز الطبي للتعليم العالي من خلال الدكتور خالد عبد الرحمن أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان.
وبجانب العيادات الخارجية، تقام عيادة التأمين الصحي يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا بمشاركة الدكتور نائل صبحي الممارس العام.

ويستفيد من عيادة التأمين الصحي الصحفيون المشتركون في التأمين الصحي على مستوى الجمهورية بالتعاون مع فرع التأمين الصحي بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد عطا. كما يمكن للصحفيين على مستوى الجمهورية وأسرهم صرف الأدوية من صيدلية التأمين الصحي بالنقابة التي تم افتتاحها الأسبوع الماضي.

والكشف في العيادات الخارجية مجانًا وبأسبقية الحضور لكل الصحفيين من أعضاء النقابة وأسرهم، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة بالدور الأول بالنقابة.

ويشمل جدول هذا الأسبوع التخصصات الآتية:

  د. جميلة نصر – أستاذة القلب والأوعية الدموية – كلية الطب جامعة قناة السويس 
 الموعد: السبت 5 أكتوبر – 10 صباحًا

الدكتور رشا أحمد إبراهيم – استشاري الباطنة والغدد الصماء والسكر 
 الموعد: السبت 5 أكتوبر – 10 صباحًا

  الدكتور أسامة صلاح الطاهر – استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم
 الموعد: الاثنين 7 أكتوبر – 12 ظهرًا

الدكتور  مصطفى رجب – استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد 
الموعد: الثلاثاء 8 أكتوبر – 11 صباحًا
 الكشف لأول 15 حالة فقط

الدكتور خالد عبد الرحمن – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان
الموعد: الثلاثاء 8 أكتوبر – 10 صباحًا


الدكتور محمد سعيد حداية  – أستاذ الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والكبد واستشاري جراحات الشرج بالليزر
الموعد: الثلاثاء 8 أكتوبر – 10 صباحًا
 العيادة بالتعاون مع عيادات وان هيلث

دكتور سلمى حامد خليل – أستاذ طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس
 الموعد: الأربعاء 9 أكتوبر – 1 ظهرًا
 هذه العيادة بالتعاون مع مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر، الكشف لأول 15 حالة فقط


 الدكتور  حسام حسن سيد – مدرس واستشاري الأمراض الصدرية والرعاية المركزة ومناظير الصدر التشخيصية
 الموعد: الأربعاء 9 أكتوبر – 11 صباحًا
 هذه العيادة بالتعاون مع مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر
 الكشف لأول 15 حالة فقط

الدكتور  محمد إكرام – استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير
 الموعد: الأربعاء 9 أكتوبر – 1 ظهرًا
 هذه العيادة بالتعاون مع مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر
 الكشف لأول 15 حالة فقط

 الدكتور نايل صبحي – ممارس عام 

 الموعد: الأربعاء والخميس 9 و10 أكتوبر من 10 صباحًا حتى 3 عصرًا. هذه العيادة للمشتركين في التأمين الصحي فقط

الدكتور هند عادل الحلاب – أخصائي جراحة الوجه والفكين وتجميل وزراعة الأسنان ومدرس مساعد بجامعة 6 أكتوبر
 الموعد: الخميس 10 أكتوبر – 11 صباحًا


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العيادات الخارجية لنقابة الصحفيين مشروع علاج الصحفيين الصحفيين

الأكثر قراءة

الأهلي يفوز على الزمالك 2-1 في القمة الأولى بدوري الكرة النسائية (صور)

رأس الحكمة، 19 صورة ترصد لحظة تاريخية في تطور الشراكة المصرية الإماراتية

يوسف حسن بعد فسخ الزمالك عقده: لن أسامحكم على تدميري

تفاصيل إطلاق مشروع رأس الحكمة بحضور السيسي وبن زايد

7 معلومات عن تطورات مشروع رأس الحكمة التنموي

ارتفاع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

للمرة الثانية.. صندوق النقد يؤجل المراجعة الرابعة مع مصر واقتصادي: سنشهد زيادة في قيمة الجنيه أمام الدولار لهذا السبب

اختفاء غامض لناقلات النفط الإيرانية وسط التهديدات الإسرائيلية (فيديو)

منوعات

المزيد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

«ممر كوداك» قبلة السائحين بوسط القاهرة (فيديو وصور)

دراسات علمية تتوقع أسباب انقراض حيوان بيسون السهوب القديم

تقارير: الأمريكيون يشترون ورق تواليت بكميات كبيرة لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 155 جنيهًا في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

فتاكة وقادرة على المراوغة.. 11 سلاحا يستطيعون الوصول إلى تل أبيب وتدميرها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من الأسد فى المنام وعلاقته بالتغلب على المصاعب

لماذا لجأ الفتية إلى الكهف ولم يذهبوا لبلد آخر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقته بخسارة المنصب والثروة

المزيد
الجريدة الرسمية