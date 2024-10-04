11 طبيبًا يشاركون في العيادات الخارجية بـ "الصحفيين" الأسبوع المقبل

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس النقابة عن جدول تشغيل العيادات الخارجية بالنقابة خلال الأسبوع القادم في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر بمشاركة 11 طبيبًا في التخصصات الطبية المختلفة.

العيادات الخارجية للصحفيين

ويشارك في العيادات، الدكتور جميلة نصر أستاذ القلب والأوعية الدموية ونقيب أطباء الإسماعيلية، والدكتور رشا أحمد إبراهيم استشاري الباطنة والغدد الصماء والسكر، والدكتور أسامة صلاح الطاهر استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم بمستشفى الجلاء التعليمي للولادة. والدكتور مصطفى رجب استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، والدكتورة هند عادل الحلاب أخصائي جراحة الوجه والفكين وتجميل وزراعة الأسنان.

وتشهد العيادات الخارجية هذا الأسبوع تعاونًا مع 3 جهات طبية، حيث يشارك مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر بثلاثة أطباء، هم الأستاذة الدكتورة سلمى حامد خليل استشاري طب المخ والأعصاب، والدكتور حسام حسن سيد استشاري الأمراض الصدرية، والدكتور محمد إكرام استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، بينما تشارك عيادات وان هيلث من خلال الأستاذ الدكتور محمد سعيد حداية أستاذ الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والكبد.

ويشارك المركز الطبي للتعليم العالي من خلال الدكتور خالد عبد الرحمن أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان.

وبجانب العيادات الخارجية، تقام عيادة التأمين الصحي يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا بمشاركة الدكتور نائل صبحي الممارس العام.

ويستفيد من عيادة التأمين الصحي الصحفيون المشتركون في التأمين الصحي على مستوى الجمهورية بالتعاون مع فرع التأمين الصحي بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد عطا. كما يمكن للصحفيين على مستوى الجمهورية وأسرهم صرف الأدوية من صيدلية التأمين الصحي بالنقابة التي تم افتتاحها الأسبوع الماضي.

والكشف في العيادات الخارجية مجانًا وبأسبقية الحضور لكل الصحفيين من أعضاء النقابة وأسرهم، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة بالدور الأول بالنقابة.

ويشمل جدول هذا الأسبوع التخصصات الآتية:

د. جميلة نصر – أستاذة القلب والأوعية الدموية – كلية الطب جامعة قناة السويس

الموعد: السبت 5 أكتوبر – 10 صباحًا

الدكتور رشا أحمد إبراهيم – استشاري الباطنة والغدد الصماء والسكر

الموعد: السبت 5 أكتوبر – 10 صباحًا

الدكتور أسامة صلاح الطاهر – استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم

الموعد: الاثنين 7 أكتوبر – 12 ظهرًا

الدكتور مصطفى رجب – استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد

الموعد: الثلاثاء 8 أكتوبر – 11 صباحًا

الكشف لأول 15 حالة فقط

الدكتور خالد عبد الرحمن – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان

الموعد: الثلاثاء 8 أكتوبر – 10 صباحًا



الدكتور محمد سعيد حداية – أستاذ الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والكبد واستشاري جراحات الشرج بالليزر

الموعد: الثلاثاء 8 أكتوبر – 10 صباحًا

العيادة بالتعاون مع عيادات وان هيلث

دكتور سلمى حامد خليل – أستاذ طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس

الموعد: الأربعاء 9 أكتوبر – 1 ظهرًا

هذه العيادة بالتعاون مع مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر، الكشف لأول 15 حالة فقط



الدكتور حسام حسن سيد – مدرس واستشاري الأمراض الصدرية والرعاية المركزة ومناظير الصدر التشخيصية

الموعد: الأربعاء 9 أكتوبر – 11 صباحًا

هذه العيادة بالتعاون مع مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر

الكشف لأول 15 حالة فقط

الدكتور محمد إكرام – استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير

الموعد: الأربعاء 9 أكتوبر – 1 ظهرًا

هذه العيادة بالتعاون مع مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر

الكشف لأول 15 حالة فقط

الدكتور نايل صبحي – ممارس عام

الموعد: الأربعاء والخميس 9 و10 أكتوبر من 10 صباحًا حتى 3 عصرًا. هذه العيادة للمشتركين في التأمين الصحي فقط

الدكتور هند عادل الحلاب – أخصائي جراحة الوجه والفكين وتجميل وزراعة الأسنان ومدرس مساعد بجامعة 6 أكتوبر

الموعد: الخميس 10 أكتوبر – 11 صباحًا