قبل نظر جلسة المحاكمة غدا، أقوال إمام عاشور Vs ردود فرد الأمن في خناقة المول

تنظر محكمة أكتوبر غدا أولى جلسات محاكمة إمام عاشور في الاعتداء على فرد أمن داخل مول بالشيخ زايد.

استمعت نيابة الشيخ زايد، لأقوال إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، حول اتهامه بالتعدي على فرد الأمن بالضرب وأفقده الوعي، وقررت إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.

ووجهت النيابة لـ«عاشور»، اتهاما بالاعتداء على فرد الأمن وإحداث إصابته، فرد علي الاتهام قائلا: إن الواقعة عبارة عن شد وجذب أدت إلى سقوط فرد الأمن على الأرض.

وأضاف أنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، لتخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأفاد أنه جذب التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، لرغبته في رؤية الأشخاص الذين قالت زوجته إنهم تحرشوا بها.

أقوال المجني عليه في التحقيقات

من جانبه، قال عبد الله مصطفى فرد الأمن المعتدى عليه من إمام عاشور لاعب النادي الأهلي: "أؤدي عملي زي أي إنسان طبيعي في مجال عمله، ويوم الأربعاء الساعة 7 إلا الربع صباحًا كنت واقفا في مكان عملى وفوجئت بنجم مصر إمام عاشور دخل علينا بسرعة فائقة وكان في حالة ثورة فأعطيت إشارة بعدم اعتراضه لتجنب أي مشاكل".

وذكر المجني عليه؛ طالبت من الكابتن إمام عاشور أن نفهم الموضوع فلقيته لف مرة واحدة وبدأ يشتم ويعلي صوته ويطلق ألفاظًا بذيئة، ولقيته مندفع علي وبيمسكني من الجاكيت والقميص علشان أنا المشرف والمسؤول عن الأمن.

وأوضح فرد الأمن المجني عليه ان إمام عاشور أدعى تعرض زوجته للمعاكسة أثناء خروجها من السينما الساعة 5 الصبح، وقال لنا أنا مراتي اتعاكست، قلت له مراتك اتعاكست احنا مالنا كأفراد أمن.. وليه لم تقدم شكوى عشان نعرف نجيب حقها، ومفيش حد قدم اي شكاوى عن معاكسة في التوقيت ده.

واستطرد في حديثه: زوجة إمام عاشور أدعت بأنها تعاكست في حفلة سينما الساعه 3 إلا ربع الفجر ليه ما بلغتناش، وكمان هي كانت معاها كتيبة شباب على كلامها إخواتها وإخواته، ليه متخنقوش علشانها، وليه مبلغتش الأمن علشان الأمن يجيب لها حقها.

وقال المجني عليه، لاعب النادي الأهلي مسك القميص والجاكيت ولقيت الضرب اشتغل فيا من كذا حد وزمايلي متدخلوش لأننا مش هنتخانق ولا هنعملها معارك وانا أغمى علي بعد لما اتضربت من الناس اللي تبع إمام عاشور.

واختتم حديثه قائلا: أنا جوا المول مسمعتش بوقوع أي مشكلة خاصة بإن زوجة إمام عاشور تعرضت للتحرش أو المعاكسة وبعد مراجعة الكاميرات تبين إن مفيش أي معاكسة.

شباب ظهروا في كاميرا المول



ونجحت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر في تحديد ٥ شباب من خلال مراجعة كاميرات المراقبة في قطاع السينما بالمول حيث رصدها مقطع فيديو أثناء النقاش مع أشقاء أصدقاء زوجة إمام عاشور عقب انتهاء عرض السينما.

وتمكنت النيابة من التوصل لهوية الشباب الخمسة وأرسلت في استدعائهم وحضر ٤ منهم إلى سراي النيابة للإدلاء بأقوالهم حول مدى صحة اتهامهم بالتحرش بزوجة إمام عاشور.

ونفى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٢٢ عاما أي صلة لهم بادعاء زوجة إمام عاشور بتعرضها للتحرش ونفوا علمهم بالواقعة من الأساس.

أقوال شهود العيان في حادث إمام عاشور

وكشف أفراد الأمن أن زوجة لاعب الكرة دخلت المول وخرجت، ولم تشكُ أنها تعرضت لأي مضايقات، أو معاكسة أو تحرش داخل القاعة.

وقال أفراد الأمن، إنها لم تبلغ أيًّا من أفراد الأمن، سواء في قطاع السينما أو أمن المول بتعرضها للمعاكسة.

وأفادوا بأنها غادرت المول عقب انتهاء الفيلم، حتى عاد إمام عاشور، وتشاجر مع أفراد الأمن متهما إياهم بأنهم ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.

وكشفوا أنه أثناء تواجدهم في محل عملهم في الساعة السابعة صباحا، فوجئوا باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما حوالي 10 إلى 15 شخصا، واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن خاصة أن المول انتهى من مواعيد العمل الرسمية به، فلم يستجب له واستمر في الدخول إلى الجراج وتتبعه أفراد الأمن، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين فرد الأمن "عبدالله" الضحية، وتعدى عليه بالسباب والضرب.