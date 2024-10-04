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أخبار مصر

«100 يوم صحة» تقدم أكثر من 102 مليون خدمة طبية مجانية

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،عن  تقديم 100 مليون و591 ألفا و101 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 3 أكتوبر، وفي إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

تقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و687 ألفًا و932 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 540 ألفا و688 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 379 ألفا و178 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 92 ألفا و656 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 59 ألفًا و667 خدمة، بالإضافة لتقديم 87 ألفا و202 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 41 ألفا و553 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 65 ألفا و886 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 282 ألفا و221 خدمة.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و869 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 20 ألفا و259 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2507 عمليات، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 38 ألفا و714 خدمة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي  لـ72 ألفا و532 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

 

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ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

 

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