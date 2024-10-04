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حوادث

التحقيق مع متهمين بزراعة مخدر البانجو في الواحات البحرية

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل التحقيق مع المتهمين  في زراعة مخدر البانجو بمدينة الواحات البحرية.


وأشارت التحقيقات إلى أن تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت عن صحة معلومات وردت من مصادر سرية بزراعة عاطلين لمساحات شاسعة من البانجو، فتم إعداد مأمورية ضخمة من مباحث الجيزة ورجال مكافحة المخدرات ونجحوا في إلقاء القبض على المتهمين داخل المزرعة.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمين، ببيع الإنتاج لشريكين لهما “خضر س"، و"مرعى.س”، في شمال سيناء، تم القبض عليهما وبحوزتهما 2 بندقية، 60 طلقة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

القبض علي المتهمين في الجيزة 


وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن زراعة عاطلين مخدر البانجو على مساحات كبيرة داخل مزرعة كائنة بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تمت مداهمة المزرعة وتبين أنها مزروعة بمخدر البانجو على مساحة 3 أفدنة، وتم ضبط مالكيها واقتيادهما إلى ديوان القسم.


بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأن محصول المزرعة من مخدر البانجو يقومان ببيعه لشخصين بمحافظة شمال سيناء أمكن ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة أمن الجيزة مخدر البانجو

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