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رياضة

دورتموند يفتقد خدمات كريم أديمي لفترة طويلة

دورتموند
دورتموند

قال نوري شاهين مدرب بروسيا دورتموند اليوم الجمعة إن "فريقه سيفتقد جهود مهاجميه كريم أديمي وجوليان دورانفيل لعدة أسابيع بعد تعرضهما للإصابة خلال فوز فريقه 7-1 على سيلتيك في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء الماضي".

وحقق دورتموند أكبر انتصار أوروبي له إذ سجل اللاعب الدولي الألماني أديمي ثلاثية قبل أن يغادر لإصابة عضلية ليحل محله الدولي البلجيكي دورانفيل صاحب 18 عامًا والذي تعرض أيضا لإصابة في المباراة ذاتها.

 

وقال نوري شاهين مدرب دورتموند في مؤتمر صحفي "سنفتقد كريم وجوليان  لبعض الوقت. من المتوقع أن يعودا بعد فترة التوقف الدولي في منتصف نوفمبر  المقبل".


وأضاف أن جيو رينا، الذي غاب عن الملاعب منذ الشهر الماضي، ستتأجل عودته أيضًا بعد تجدد إصابته.


ويحل دورتموند، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الألماني برصيد عشر نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن المتصدر، ضيفًا على أونيون برلين السبت على أمل تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري لأول مرة هذا الموسم.


ويعاني فريق المدرب شاهين من التباين في نتائجه حتى الآن إذ تعرض لهزيمة 5-1 أمام شتوتجارت قبل أسبوعين قبل أن ينتفض بفوز 4-2 على بوخوم ثم الفوز بسهولة على سيلتيك.
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