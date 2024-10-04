الجمعة 04 أكتوبر 2024
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حوادث

إصابة طفل اصطدمت به سيارة أثناء استقلاله دراجة بالتجمع الأول

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

 أصيب طفل بإصابات حرجة بعدما اصطدمت به سيارة أثناء استقلاله دراجة بمنطقة التجمع الأول.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من شرطة النجدة بوجود مصادمة ووجود مصاب بأحد الشوارع بدائرة قسم.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين إصابة طفل يدعى "إياد " حيث صدمته سيارة أثناء استقلاله دراجة، وتقوم أجهزة الأمن بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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التجمع الأول قسم شرطة التجمع أجهزة الأمن

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